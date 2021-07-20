Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Утром 20 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

В частности, во Внуково задержано 7 рейсов и 11 отменено, в Домодедово 16 рейсов задержали и 7 отменили. В Шереметьево задержали и отменили по три рейса.

Ранее в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. К примеру, 28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.