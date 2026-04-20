В АТОР заявили о нахождении до 3 тысяч российских туристов в Японии

До 3 тысяч российских туристов могут находиться в Японии после землетрясения, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Магнитуду землетрясения оценили в 7,5 балла. По словам ученых, толчки такой силы могут повториться в ближайшую неделю.

Данных о пострадавших среди россиян пока нет. Толчки ощущались в удаленных от туристических маршрутов регионах. Эвакуация в Японии затронет 20 тысяч человек. Россияне не обращались в генконсульство в Саппоро после землетрясения.

