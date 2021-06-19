Часть самолетов с российских курортов могут перенаправить в Турцию

В СМИ появилась информация, что авиаперевозчики планируют отказаться от некоторых черноморских рейсов и перенаправить самолеты с российских курортов в Турцию. Массовых отмен при этом быть не должно.

Авиасообщение с Турцией возобновляется с 22 июня, эксперты ждут ажиотажного спроса на данное направление. Как ожидается, турпоток составит порядка миллиона человек в месяц.

И если рейсы внутри России действительно начнут отменять, билеты на российский юг подорожают, однако в Ассоциации туроператоров в таком развитии событий сомневаются.Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

