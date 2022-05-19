Зарубежные курорты продолжили привлекать туристов из России

Иностранные курорты всеми способами привлекают российских туристов. С 28 мая еще один туроператор запускает чартерные рейсы в Египет.

А накануне Россия и Турция договорились о том, что в отелях можно будет расплачиваться картой "Мир". Там установят специальные терминалы.

Как это скажется на стоимости путевок? И влияет ли курс валют на цены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



