Названа стоимость отдыха в отелях Греции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Стоимость путевок в Грецию начинается от 200 тысяч рублей. Это цена за неделю, регулярный рейс. Питание – завтраки или полупансион. За отель на первой линии придется отдать уже 260 тысяч рублей, при этом в стоимость входит услуга "все включено".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.