Туристический поток в Москву превысил 12,5 млн человек за 6 месяцев 2025 года

Туристический поток в Москву превысил 12,5 миллиона человек в первые 6 месяцев 2025 года. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди иностранных туристов, прибывших в столицу, наибольшее число составили граждане Китая. На втором месте – гости из Индии, обогнавшие по численности туристов из Турции. В первую пятерку также вошли посетители из Вьетнама и Саудовской Аравии.

