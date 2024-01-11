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Новости

11 января, 12:30

Туризм

Столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные – АТОР

Столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные – АТОР

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Москва привлекла на 25% туристов больше

Новости часа: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло – Собянин

Число туристов в Москве увеличилось на четверть

Число туристов в Москве увеличилось на 25%

Три региона РФ вошли в топ направлений для поездок на столичных автобусах

Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

Москва попала в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха

В новогодние выходные Москва встретила более двух миллионов путешественников. Как отметили в Альянсе туристических агентств России (АТОР), столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные по сравнению с 2023 годом. В праздники жители столицы и гости города отдыхали в столичных парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках.

Зимние праздники прошли успешно и для столичных отелей и ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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