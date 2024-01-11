Столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные – АТОР

В новогодние выходные Москва встретила более двух миллионов путешественников. Как отметили в Альянсе туристических агентств России (АТОР), столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные по сравнению с 2023 годом. В праздники жители столицы и гости города отдыхали в столичных парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках.

Зимние праздники прошли успешно и для столичных отелей и ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.