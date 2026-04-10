Чартерные турпакеты на авиаперелеты подорожали из-за роста цен на авиакеросин

Чартерные турпакеты подорожали из-за роста цен на авиакеросин. Турагентства требуют доплату за уже купленные путевки. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, только стопроцентная оплата тура и выписанный билет защищают покупателя от повышения топливных сборов.

Маршруты в Таиланд и на Шри-Ланку теперь пролегают через Индию, Монголию или Китай, что добавляет 2–3 часа в пути. Воздушное пространство Израиля, Сирии, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна уже открыто. В ОАЭ частичные ограничения сохранятся до 13 апреля, в Катаре до 23 апреля, Кувейт пока закрыт.

