"Актуальный репортаж": турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз

По данным комитета по туризму за 2023 год, турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз. В столицу из городов Поднебесной отправляются более 50 прямых рейсов в неделю.

В столичном регионе появляется все больше мест, где можно попробовать блюда китайской кухни. Туда часто заходят не только местные жители, но и гости из Китая, так как они предпочитают есть в своих ресторанах. Знакомые вкусы и товары китайцы могут найти и в московских магазинах. В одном их них даже можно расплатиться юанями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.