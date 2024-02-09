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09 февраля, 16:45

Туризм

"Актуальный репортаж": турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз

"Актуальный репортаж": турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз

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По данным комитета по туризму за 2023 год, турпоток из Китая в Москву вырос в шесть раз. В столицу из городов Поднебесной отправляются более 50 прямых рейсов в неделю.

В столичном регионе появляется все больше мест, где можно попробовать блюда китайской кухни. Туда часто заходят не только местные жители, но и гости из Китая, так как они предпочитают есть в своих ресторанах. Знакомые вкусы и товары китайцы могут найти и в московских магазинах. В одном их них даже можно расплатиться юанями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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