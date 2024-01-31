Новый трек "Здоровая Москва": что посмотреть на выставке "Россия" в начале февраля

Жителей столицы приглашают посетить новый трек "Здоровая Москва", который открылся на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Здесь пройдут спортивные занятия, мастер-классы, а также встречи со знаменитостями. Кроме того, гостям предложат послушать лекции, например про биохакинг. Рассказываем об этих и других интересных событиях выставки, касающихся здоровья, в начале февраля.



Йога и встреча с актером

На Международной выставке-форуме "Россия" 30 января заработал новый трек "Здоровая Москва". Посетителей столичной экспозиции ждут различные мероприятия и активности вплоть до 11 февраля. Среди них в том числе лекции о здоровье и мастер-классы. Например, 2 февраля гости смогут расписать фитнес-бутылку, а 3-го числа – создать открытку для врачей. Вместе с тем 4 февраля желающим предложат сделать аппликацию по теме здоровья.

Тех, кто ценит активный досуг, научат простым и эффективным упражнениям из йоги 6 февраля. Также в этот день состоится встреча с актером Максимом Авериным. Артист не только раздаст автографы, но еще расскажет о нюансах творческой профессии.

Чайные купажи по специальным столичным рецептам посетителям выставки предложат собрать 7 февраля. На следующий день, 8 февраля, можно будет подробнее узнать про последние российские технологии, которые улучшают качество жизни и поддерживают здоровье. Также до 10 февраля горожан приглашают послушать лекции на самые различные темы. Например, про биохакинг, влияние на самочувствие сна и полезные привычки для жителей больших городов.



Новинки хирургии и растяжка

В целом в рамках Международной выставки-форума "Россия" 2 февраля пройдет День здоровья. Для посетителей запланирована насыщенная программа. Например, в павильоне № 55 с 12:00 до 15:30 можно будет узнать все о пластической хирургии и косметологии. Гостям, в частности, расскажут о том, как развиваются эти отрасли.

В павильоне № 2 с 13:30 до 14:30 состоится встреча с психиатром и психологом Дарьей Яушевой на тему "Малая психиатрия большого города". Эксперт расскажет, как справляться с тревожностью и раздражительностью.

В том же павильоне с 14:30 до 15:30 можно будет пообщаться с врачом-оториноларингологом Мариной Евсиковой. Она ответит на вопросы, касающиеся насморка, боли в горле и ушах. Кроме того, даст рекомендации, которые помогут избежать тяжелых патологий.

На стенде Орловской области в павильоне № 75 с 10:00 до 22:00 тоже можно будет получить консультации медиков. Например, специалисты научат, как выявить новообразования в ротовой полости на ранней стадии, расскажут о профилактике онкопатологий кожи и осмотрят желающих.

Заняться растяжкой можно будет 3 февраля в павильоне № 75 в рамках проекта "Спортивные выходные" с 11:00 до 12:00. Мастер-класс проведет профессиональный тренер. Вместе с тем 7 февраля в павильоне № 34 запланирована лекция о технологиях в медицине "ИИ и печать живых тканей". В частности, с 14:00 до 16:00 посетителям будут рассказывать, как искусственный интеллект и 3D-печать помогают в протезировании и лечении пациентов.

