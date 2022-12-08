В Москве забронировали половину гостиниц на новогодние праздники

В Москве забронировали 50% номеров гостиниц на новогодние праздники. При этом трехзвездочные – на 70%. Об сообщил глава комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

По его словам, поток туристов после пандемии растет, только этим летом в столице побывали более шести миллионов человек, а за девять месяцев их число превысило 14 миллионов. Стало больше и тех, кто приезжает в столицу в командировки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.