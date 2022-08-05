Новости последнего часа: в АТОР сообщили о подорожании туров из РФ в Турцию и Египет

Летом 2022 года туры в Египет и Турцию из России подорожали в 2–2,5 раза, заявили в АТОР.

Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи в России через своего партнера, рассказали пользователи.

Ежегодно 65 миллионов человек посещают фестивали "Московских сезонов", заявил Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.