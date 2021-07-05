Отельер рассказал, насколько стало меньше отдыхающих в Краснодарском крае

В Краснодарском крае начали принимать гостей по новым правилам. Отельер Евгений Бромберг рассказал, что произошло падение загрузки постояльцев в отели по региону.

"У нас Анапа – на 14%, по региону Сочи – 10%, в Краснодаре – на 8%. В принципе, пока не очень критично. Но критично то, что существенно снизились темпы продаж", – рассказал Бромберг.

Он отметил, что темпы продаж упали в Анапе на 80%, в Сочи – на 75%, в Краснодаре – на 41%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.