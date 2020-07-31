Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2023 году инспекторы МАДИ выявили 35 случаев шумной разгрузки у магазинов ночью. С 23:00 до 07:00 торговые объекты могут принимать грузы, но не шуметь. Штраф – до 80 тысяч рублей.

"Московский транспорт – один из крупнейших российских работодателей. Мы создаем новые рабочие места и ищем талантливых специалистов. Если вы в поиске нового места работы, то приходите на выставку "Станция Манеж" Московского урбанистического форума – 2023, где узнаете о наших открытых вакансиях и сможете пройти очное собеседование с рекрутером", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Чтобы снизить количество безбилетников, на некоторых маршрутах наземного транспорта были усилены проверки. Контролеры проверили более 8 тысяч пассажиров на 164 маршрутах автобусов и электробусов. Число оплаченных поездок на этих направлениях выросло на 7%.