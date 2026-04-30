30 апреля, 21:15Транспорт
Столичных водителей предупредили о пробках на дорогах 1 мая
Столичные магистрали будут сильно загружены в период майских праздников. Пик ожидается 1 мая, в пятницу, с 16:00 до 20:00. Плотное движение возможно на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском шоссе и на Липецкой улице.
Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой в реальном времени и при необходимости корректировать работу светофоров. Чтобы сэкономить время в пути, автомобилистам рекомендовали выезжать рано утром или поздним вечером.
