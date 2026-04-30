В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 апреля

Плотное движение наблюдается 30 апреля на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД в районе 3-го километра, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Локальные затруднения возможны днем в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

