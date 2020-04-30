Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 2018 года на электробусах совершено более 1 миллиарда поездок. Запуск экономичного транспорта позволил избежать выброса около 1,3 тысячи загрязняющих веществ, 300 тысяч тонн углекислого газа. В Москве улучшилось качество воздуха, а поездки стали еще более комфортными.

"В майские праздничные дни парковка в городе уже традиционно становится бесплатной – такое решение принял Сергей Собянин. На дорогах столицы в этот период машин меньше, чем в будни, так что загруженность не вырастет. Просим водителей быть внимательными и соблюдать ПДД", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль. Тысячи мотоциклистов проедут колонной по дорогам столицы.