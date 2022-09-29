Купить билеты на речной транспорт в Москве стало возможно через Russpass

В Russpass теперь можно купить билет на речной трамвай или теплоход. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Такая возможность появилась благодаря интеграции сервиса с сайтом "Суда сюда!". Чтобы купить билет, необходимо зарегистрироваться в Russpass. Затем открыть общее меню, выбрать подраздел "Как добраться", а после кликнуть на пункт "Речные трамваи".

На выбор предлагается больше 10 вариантов речных прогулок. В сервисе есть описание каждого маршрута, например, сколько длится поездка, какие достопримечательности встретятся по пути.

Также есть подробная информация о типе речного транспорта, его вместимости и удобствах на палубе. Например, есть ли на борту кафе, выдают ли пассажирам теплые пледы и можно ли взять с собой домашних животных. Оплатить поездку можно с помощью банковской карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

