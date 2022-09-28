"Это наш город": в 49 кварталах столицы появились медленные зоны для электросамокатов

В 49 кварталах Москвы появились медленные зоны для электросамокатов. На этих участках владельцам этого транспорта нужно соблюдать скоростной режим. Об этом сообщили в Дептрансе.

Максимальная скорость в таких местах – 15 километров в час. Эта норма должна соблюдаться также в московских парках и других зонах, где много пешеходов. Скоростной режим будет действовать ежедневно с 07:00 до полуночи. Ночью на самокатах можно ездить со скоростью до 25 километров в час.