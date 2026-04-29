29 апреля, 18:15Транспорт
Движение остановят между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" метро Москвы с 30 апреля
Движение поездов между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" метро Москвы остановят с 30 апреля по 8 мая. На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии запустят около 130 автобусов с пометкой КМ.
В Дептрансе рекомендовали пассажирам также пользоваться альтернативными способами передвижения: Таганско-Краснопресненской линией метро и другими видами наземного транспорта.
