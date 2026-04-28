В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 апреля

Наиболее плотное движение в Москве 28 апреля наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в зоне ремонтных работ на Липецкой улице и Волгоградском проспекте, а также в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения на выездах из города по радиальным трассам. На ситуацию могут повлиять строительные работы на Бутырской улице и аварии на магистралях при выезде из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.