28 апреля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 апреля
Наиболее плотное движение в Москве 28 апреля наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.
Днем локальные затруднения возможны в зоне ремонтных работ на Липецкой улице и Волгоградском проспекте, а также в пределах Садового кольца.
Вечером ожидаются затруднения на выездах из города по радиальным трассам. На ситуацию могут повлиять строительные работы на Бутырской улице и аварии на магистралях при выезде из Москвы.
