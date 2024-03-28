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28 марта, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 28 марта

Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 28 марта

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Столичный Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 28 марта. В ведомстве отметили, что вечером ожидаются локальные затруднения в центре города. Кроме того, на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и с 29-го по 23-й километр МКАД идут строительные работы.

При этом свободное движение прогнозируется на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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