Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 28 марта

Столичный Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 28 марта. В ведомстве отметили, что вечером ожидаются локальные затруднения в центре города. Кроме того, на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и с 29-го по 23-й километр МКАД идут строительные работы.

При этом свободное движение прогнозируется на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.