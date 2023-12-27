Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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27 декабря, 17:30

Транспорт

Новости часа: 270 млн поездок совершили на БКЛ с момента запуска линии

Новости часа: 270 млн поездок совершили на БКЛ с момента запуска линии

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

В Москве могут сделать обязательными зарядки для электромобилей при новостройках

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга на Белорусский вокзал

Зарядки для электромобилей при столичных новостройках могут стать обязательными

ЦОДД рекомендовал москвичам до конца недели использовать общественный транспорт

Установку зарядок для электромобилей могут сделать обязательной возле новостроек Москвы

Зарядки для электромобилей могут появиться возле столичных новостроек

Дептранс рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт 27 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 270 миллионов поездок совершили на БКЛ с момента запуска линии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 1 100 дворов благоустроили в Москве на деньги от платных парковок в 2023 году. Об этом сообщил Дептранс.

Почти 500 незаконных ограждений демонтировали в Москве с начала 2023 года. Об этом заявили в Госинспекции по недвижимости.

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