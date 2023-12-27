Новости часа: 270 млн поездок совершили на БКЛ с момента запуска линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 270 миллионов поездок совершили на БКЛ с момента запуска линии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 1 100 дворов благоустроили в Москве на деньги от платных парковок в 2023 году. Об этом сообщил Дептранс.

Почти 500 незаконных ограждений демонтировали в Москве с начала 2023 года. Об этом заявили в Госинспекции по недвижимости.