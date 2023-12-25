Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшие осадки и температура от 1 до минус 4 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь с 31 декабря на 1 января. О погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 градуса в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о скачках атмосферного давления в столице на текущей неделе. По его прогнозам, повышение начнется со вторника, 26 декабря, и к четвергу, 28 декабря, давление поднимется до 744–746 миллиметров, чтобы вновь упасть к пятнице, 29 декабря.

Синоптик также спрогнозировал температурные колебания. По его словам, вечером в понедельник, 25 декабря, Москва окажется под влиянием теплого фронта, ожидается снег.



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