Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт, в течение дня местами ожидается снег. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками. Так вы сэкономите время в пути", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что МЦД, метро, МЦК, трамваи, электробусы и автобусы работают штатно. Вместе с тем водителей призвали не отвлекаться на гаджеты и соблюдать скоростной режим.

В среду, 27 декабря, в столице и области ожидается облачная погода и небольшой снег. Как уточнили в российском Гидрометцентре, в дневное время столбики термометра покажут от 0 до минус 2 градусов, а в области – от 0 до минус 5 градусов.

Прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в Москве 27 декабря