В Москве на трех магистралях увеличат скоростной режим

С 27 октября скорость повысят сразу на трех участках столичных дорог. Можно будет быстрее поехать по проспекту Генерала Дорохова, Северо-Восточной хорде и участку Ленинградского шоссе – от МКАД до Шереметьевского шоссе.

После изменений на этих дорогах будет ровный скоростной режим, а количество "невнимательных" штрафов за превышение на 20–40 километров в час должно снизиться на 20%.

Все это – широкие магистрали с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, все переходы регулируемые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.