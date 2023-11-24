Более 7 млн машин проехало по южному участку МСД с сентября 2023 года

Московский скоростной диаметр вошел в топ-3 самых популярных трасс Москвы. Как подсчитали специалисты, за 2,5 месяца по южному участку МСД проехало семь миллионов машин.

Теперь водители экономят время в пути. Например, из Перова в Западное Бирюлево можно добраться на 35 минут быстрее. Также известно, что время в пути из Бирюлева до Ховрино сократилось на 22 минуты.

Подробнее о возможностях МСД – в эфире телеканала Москва 24.