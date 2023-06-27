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Транспорт

"Техно": беспилотные тягачи "КамАЗ" начали перевозить грузы между Москвой и Петербургом

"Техно": беспилотные тягачи "КамАЗ" начали перевозить грузы между Москвой и Петербургом

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Беспилотные тягачи "КамАЗ" начали перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом. Контроль за их работой осуществляют водители-испытатели. Машина самостоятельно контролирует скоростной режим и линию разметки.

Маркетплейсы являются лидерами на рынке по внедрению чат-ботов для общения с клиентами. Второе место заняли аптеки, третье – розничные сети, продающие косметику.

Представлен удлиненный электроминивэн ID Buzz, похожий на Volkswagen Bulli. Из новых функций – проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, панорамная крыша с изменяемой прозрачностью.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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