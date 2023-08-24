Второй речной маршрут от "Печатников" до "ЗИЛ" откроют в 2023 году в Москве

Второй регулярный речной маршрут от "Печатников" до "ЗИЛ" откроют в столице до конца 2023 года. Там будут курсировать девять электросудов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В районе активно строится коммерческая и жилая недвижимость, в перспективе он станет крупным центром притяжения. На втором маршруте уже установили пять причалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.