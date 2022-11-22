Аэропорт Шереметьево попросил пассажиров заранее приезжать для регистрации на рейсы

В аэропорту Шереметьево попросили пассажиров приезжать пораньше. Из-за плохой погоды на дорогах могут быть затруднения, и есть риск не успеть.

Автовладельцам советуют отказаться от поездки в аэропорт на машине и воспользоваться аэроэкспрессом. Также пассажирам напоминают, что аэропорты в данный момент работают в режиме максимального уровня обеспечения безопасности, а это значит, что контроль и досмотр могут занять больше времени, чем раньше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.