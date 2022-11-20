20 ноября, 21:12Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов. Такие данные представил сервис "Яндекс Расписания".
Так, в аэропорту Шереметьево задержали 10 рейсов и 5 отменили, во Внуково – 11 и 8 соответственно.
Кроме того, в аэропорту Домодедово задержали 5 рейсов и отменили 1.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 ноября, высота снежного покрова в Москве достигла до отметки 12 сантиметров. Этот показатель сопоставим с климатическими нормами декабря.
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