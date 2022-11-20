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20 ноября, 21:12

Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов. Такие данные представил сервис "Яндекс Расписания".

Так, в аэропорту Шереметьево задержали 10 рейсов и 5 отменили, во Внуково – 11 и 8 соответственно.

Кроме того, в аэропорту Домодедово задержали 5 рейсов и отменили 1.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 ноября, высота снежного покрова в Москве достигла до отметки 12 сантиметров. Этот показатель сопоставим с климатическими нормами декабря.

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