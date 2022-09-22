Стоимость проезда на железнодорожном транспорте изменится с 1 октября в Москве

С 1 октября в Москве и Подмосковье изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте, в том числе на МЦД. Об этом сообщил столичный Дептранс.

При этом цена проезда по МЦД внутри столицы останется прежней. Тариф "Кошелек" по карте Тройка" составит 46 рублей, а при оплате банковской картой – 51 рубль. Пересадка с метро на МЦК по-прежнему бесплатна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.