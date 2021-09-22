Дополнительные автобусы вышли на маршруты у ЖК "Пригород Лесное" в Московской области

12:30
Жители ЖК "Пригород Лесное" к юго-востоку от Москвы пожаловались на нехватку автобусов. Власти заявили, что уже занимаются проблемой.
В Минтрансе Московской области сообщили, что ЖК "Пригород Лесное" со станциями метрополитена обеспечен автобусными маршрутами № 367 и 871к, на которых работает 21 транспортное средство. Из них 11 автобусов большого класса и 2 автобуса среднего класса.
"Автобусы работают на линии в полном объеме. Интервал движения в часы пик составляет 7–10 минут, а наполняемость от 85 до 100%", – говорится в сообщении.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения было принято решение об увеличении автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: