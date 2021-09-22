Дополнительные автобусы вышли на маршруты у ЖК "Пригород Лесное" в Московской области

Жители ЖК "Пригород Лесное" к юго-востоку от Москвы пожаловались на нехватку автобусов. Власти заявили, что уже занимаются проблемой.

В Минтрансе Московской области сообщили, что ЖК "Пригород Лесное" со станциями метрополитена обеспечен автобусными маршрутами № 367 и 871к, на которых работает 21 транспортное средство. Из них 11 автобусов большого класса и 2 автобуса среднего класса.

"Автобусы работают на линии в полном объеме. Интервал движения в часы пик составляет 7–10 минут, а наполняемость от 85 до 100%", – говорится в сообщении.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения было принято решение об увеличении автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.