Боатшеринговое приложение запустят в Москве летом 2024 года

Арендовать яхту или небольшой катер можно будет этим летом в Москве. Так же как и самокат, свободное судно пользователь увидит на карте и сможет забронировать через приложение.

Запустить сервис планирует компания из Санкт-Петербурга. По словам генерального директора компании – разработчика сервиса по аренде судов Романа Жарикова, после каждой поездки лодка будет проходить техосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.