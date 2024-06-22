Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 19:45

Транспорт

Боатшеринговое приложение запустят в Москве летом 2024 года

Боатшеринговое приложение запустят в Москве летом 2024 года

Движение между "Деловым центром", "Шелепихой" и "Хорошёвской" временно закрыто

"Мой район. Новости": кешбэк стал доступен в городском транспорте Москвы

"Мой район. Новости": современные поезда планируют пустить по салатовой ветке метро

Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы

"Тачки": 5-й элемент Москвы

Участок между станциями "Деловой центр" и "Хорошёвская" БКЛ временно закрыли

Участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Делового центра" временно закрыли

Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

Арендовать яхту или небольшой катер можно будет этим летом в Москве. Так же как и самокат, свободное судно пользователь увидит на карте и сможет забронировать через приложение.

Запустить сервис планирует компания из Санкт-Петербурга. По словам генерального директора компании – разработчика сервиса по аренде судов Романа Жарикова, после каждой поездки лодка будет проходить техосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловМария Буката
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика