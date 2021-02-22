Ограничения на въезд транзитных грузовиков свыше 12 тонн на МКАД продлили до 2022 года

Транзит через Москву грузовиков массой более 12 тонн ограничили на год, до 23-го февраля следующего года. Отмечается, что мера не распространяются на машины, у которых есть действующий пропуск, дающий право на въезд и передвижение в столичных зонах ограничения.

Проверить статус документа можно на едином транспортном портале, в приложении Помощник Москвы или по телефону. Остальным большегрузам предлагают альтерантиву – пользоваться ЦКАД, а также трассами А107 и А108. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.