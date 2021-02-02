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Транспорт

12:02

Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО – СМИ

транспорт

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министерство транспорта РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля при техосмотре показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на представителей Минтранса.

По информации ведомства, в связи с плотной застройкой около пунктов ТО может быть экранирование спутникового сигнала. В результате погрешность при съемке увеличивается.

"Опытная эксплуатация ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 метров", – заявили в министерстве. В настоящий момент решается вопрос о корректировке названных показателей погрешности в сторону их увеличения.

Ко всему прочему, Минтранс планирует внести изменения в требования "производственно-технической базы" пунктов техосмотра. При этом обновленный приказ может вступить в силу 1 сентября этого года.

Изменения в правилах прохождения ТО начнут действовать 1 марта. Таким образом, водители не смогут купить, а мошенники – продать диагностическую карту без предъявления авто на проверку в уполномоченную организацию.

Ранее говорилось, что россиян обяжут согласовывать любой тюнинг автомобиля. Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут вносить в реестр Минэкономразвития.

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