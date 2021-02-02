Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министерство транспорта РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля при техосмотре показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на представителей Минтранса.
По информации ведомства, в связи с плотной застройкой около пунктов ТО может быть экранирование спутникового сигнала. В результате погрешность при съемке увеличивается.
"Опытная эксплуатация ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 метров", – заявили в министерстве. В настоящий момент решается вопрос о корректировке названных показателей погрешности в сторону их увеличения.
Ко всему прочему, Минтранс планирует внести изменения в требования "производственно-технической базы" пунктов техосмотра. При этом обновленный приказ может вступить в силу 1 сентября этого года.
Изменения в правилах прохождения ТО начнут действовать 1 марта. Таким образом, водители не смогут купить, а мошенники – продать диагностическую карту без предъявления авто на проверку в уполномоченную организацию.
Ранее говорилось, что россиян обяжут согласовывать любой тюнинг автомобиля. Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут вносить в реестр Минэкономразвития.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: