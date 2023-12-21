Новогодние наклейки и плакаты с навигацией разместили в московском метро

В метро и на МЦК появилась праздничная навигация. Наклейки с надписью "На елку" помогут выбрать самый удобный выход к площадке, где проходят представления.

На станции "Кузьминки" нужно искать наклейки с персонажами мультфильмов. Они направят к Московской резиденции Деда Мороза.

Всего на 28 станциях метро и четырех станциях МЦК разместили более 600 новогодних наклеек и плакатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.