21 декабря, 13:45Транспорт
Новогодние наклейки и плакаты с навигацией разместили в московском метро
В метро и на МЦК появилась праздничная навигация. Наклейки с надписью "На елку" помогут выбрать самый удобный выход к площадке, где проходят представления.
На станции "Кузьминки" нужно искать наклейки с персонажами мультфильмов. Они направят к Московской резиденции Деда Мороза.
Всего на 28 станциях метро и четырех станциях МЦК разместили более 600 новогодних наклеек и плакатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.