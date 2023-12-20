"Мой район. Навигатор": москвичи совершили 40 млн поездок по МЦД-3 с августа 2023 года

Более 40 миллионов поездок совершили москвичи по МЦД-3 с момента его запуска в августе 2023 года. Самыми популярными станциями стали Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы и Электрозаводская.

Третий диаметр соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Длина маршрута составляет 85 километров. Благодаря запуску МЦД-3 более чем в 20 районах столицы улучшилась транспортная доступность.

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