Парковки в Москве 23 и 24 февраля будут бесплатными

В праздничные выходные будут действовать специальные тарифы на парковку в Москве. 23 и 24 февраля оставить машину на любой улице можно будет бесплатно. 25 февраля парковки работают по режиму воскресенья – платить за стоянку нужно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумами все дни будут работать по своим обычным тарифам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.