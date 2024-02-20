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20 февраля, 07:15

Транспорт

Парковки в Москве 23 и 24 февраля будут бесплатными

Парковки в Москве 23 и 24 февраля будут бесплатными

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В праздничные выходные будут действовать специальные тарифы на парковку в Москве. 23 и 24 февраля оставить машину на любой улице можно будет бесплатно. 25 февраля парковки работают по режиму воскресенья – платить за стоянку нужно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумами все дни будут работать по своим обычным тарифам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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