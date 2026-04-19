В Москве абонементы на парковку со шлагбаумом нужно продлить до 25 апреля

В Дептрансе напомнили, что до 25 апреля нужно продлить абонементы на парковку со шлагбаумом на май в приоритетном порядке на сайте "Московского паркинга". С 26 апреля места, на которые не продлили абонементы, поступят в общую продажу, а новый абонемент можно купить до 10 мая включительно.

Абонемент гарантирует место на выбранной парковке в любое время суток. С мая тарифы на некоторых парковках скорректируют с учетом загруженности, в том числе в сторону уменьшения.

