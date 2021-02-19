Московские автомобилисты массово пересаживаются на общественный транспорт

Москвичи пересели из своих автомобилей на общественный транспорт. Доходы метро, а также трамвайных и автобусных парков за снежную неделю заметно выросли.

А вот автозаправки и платные парковки несут убытки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.