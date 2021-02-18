Дорогу из Московского к станции метро "Филатов Луг" откроют осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенью 2021 года начнется движение по автомобильной дороге, связывающей город Московский и станцию метро "Филатов Луг". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Трасса будет проходить от Радужной улицы микрорайона Град Московский, ее протяженность составит 2,3 километра", – говорится в сообщении.

На проезжей части трассы будет по две полосы в каждом направлении. Вдоль дороги организуют освещение, установят шумозащитные экраны и светофоры. Появятся два остановочных павильона для общественного транспорта.

В рамках проекта предполагается благоустроить прилегающую территорию. Специалисты высадят десятки тысяч деревьев и кустарников, разобьют газон.

"После запуска движения путь от Московского до метро займет не более пяти минут. Сейчас же в часы пик жителям приходится добираться до подземки более 40 минут", – рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги.

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в районе дома 22 по улице Киевской. От него до станции метро "Студенческая" обустроят навесы, защищающие пешеходов от снега и дождя.