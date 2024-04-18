Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

В Москве водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя, сообщает столичный Дептранс.

Правительство Москвы и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области ИИ для повышения качества жизни людей, сообщил Сергей Собянин.

Участки Пушкинской площади и улицы Малой Дмитровки перекроют для проезда из-за кинофестиваля 19 апреля, сообщает Дептранс.

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