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Новости

Новости

18 апреля, 22:00

Транспорт

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах во время непогоды

Новости регионов: испытания импортозамещенного самолета SSJ-100 проводят в Новосибирске

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

В Москве восстановили движение трамваев в районе метро "Преображенская площадь"

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 18 апреля

Объем выданных автокредитов в России в 2024 году вырос в два раза

В Москве водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя, сообщает столичный Дептранс.

Правительство Москвы и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области ИИ для повышения качества жизни людей, сообщил Сергей Собянин.

Участки Пушкинской площади и улицы Малой Дмитровки перекроют для проезда из-за кинофестиваля 19 апреля, сообщает Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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