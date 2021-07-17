Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли до 8 августа текущего года. Это необходимо для строительства БКЛ метро.

По этому маршруту с 05:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". Всего по маршруту будут курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты. Также пассажирам рекомендуют пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

