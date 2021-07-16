Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней. Для координации работы в столице создан Оперативный штаб.
"Сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду. В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля", – говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
На круглосуточное дежурство переведены 1,5 тысячи аварийных бригад. Специалисты готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов.
В столице заранее проверяют системы водоотведения и очищают водоприемные решетки и ливневки. В местах возможного скопления воды дежурят аварийные бригады Мосводостока. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
При ухудшении погодных условий москвичей призвали по возможности не выходить на улицу. Также горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
При этом с понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +20 градусов.
На следующей неделе в городе ожидается смена воздушных масс.
Ливни надвигаются на Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: