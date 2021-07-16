Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней. Для координации работы в столице создан Оперативный штаб.

"Сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду. В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля", – говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

На круглосуточное дежурство переведены 1,5 тысячи аварийных бригад. Специалисты готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов.

В столице заранее проверяют системы водоотведения и очищают водоприемные решетки и ливневки. В местах возможного скопления воды дежурят аварийные бригады Мосводостока. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

При ухудшении погодных условий москвичей призвали по возможности не выходить на улицу. Также горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

При этом с понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +20 градусов.

На следующей неделе в городе ожидается смена воздушных масс.

