В России разработали изменения в ПДД для электросамокатов

В России электросамокаты планируют вписать в правила дорожного движения. Определение нашли в Минтрансе и МВД. Специалисты приняли решение, что это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя.

В итоге, к ним отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса.

Скорость передвижения планируют ограничить до 25 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

