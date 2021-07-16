Компенсационные автобусы появятся на время закрытия части Сокольнической линии

С 17 июля до 8 августа закроют участок Сокольнической линии метро. Перестанут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". На время закрытия пассажиры смогут воспользоваться автобусами КМ. Об этом сообщил заместитель директора филиала Служба движения ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

"Автобусы КМ будут следовать с остановками станция метро "Юго-Западная", "Проспект Вернадского", "Университет", а также на остановочном пункте Университетский проспект для тех пассажиров, которые захотят воспользоваться Воробьевыми горами", – сообщил Блохин.

Он также добавил, что для удобства пассажиров усилят регулярные городские пассажирские маршруты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.