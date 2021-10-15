Ликсутов рассказал о системе оплаты Face Pay в столичном метро

Бесконтактная система оплаты Face Pay заработала на всех станциях столичного метро. Для входа в подземку больше не понадобится ни телефон, ни банковская карта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что вся платежная информация хранится только на стороне банка, как это есть с банковской картой.

"У нас есть только биометрический код, который конвертировать обратно в фотографию невозможно", – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что система надежно защищена и отвечает всем требованиям российского законодательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.