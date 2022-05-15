Линии метро Москвы станут свободнее на 25-30% после завершения строительства БКЛ – Собянин.

Следствие изучит преступления националистов из Польши в городе Попасная в ЛНР – СК РФ.

Авиация России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения ВСУ – Минобороны.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.