В Лобне выстроилась огромная очередь на автобусы

Сильный снегопад выстроил жителей Подмосковья в очереди на автобус. Такую причину задержки транспорта называют местные власти.

В Лобне толпа из пассажиров растянулась на несколько километров. По их словам, дело не только в осадках. Город засыпает снегом каждый год, а перебои с транспортом начались в данный момент.

Глава городского округа Лобня Евгений Баришевский рассказал, что ежедневно в часы пик проводится мониторинг и контроль за выходом всех маршрутов. На остановках стоят мониторинговые группы, которые по факту понимают сколько вышло транспортных средств и какое количество людей они перевозят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.